Ponyo sulla scogliera: Chef Hiro presenta la video ricetta del ramen

In occasione del ritorno in sala dal 6 al 12 luglio di Ponyo sulla scogliera, il film di Hayao Miyazaki che apre la rassegna Lucky Red "Un mondo di sogni animati", Chef Hirohiko Shoda, meglio conosciuto come Chef Hiro, presenta la videoricetta del ramen di Ponyo.

Un elemento comune alla filmografia di Hayao Miyazaki è sicuramente il cibo, pietanze così ben rappresentate da rendere indimenticabili alcune scene dei suoi film. Per festeggiare il 15° anniversario di Ponyo sulla scogliera e festeggiare il ritorno sul grande schermo, non può mancare il piatto preferito di Ponyo: ramen! A spiegare come prepararlo, Chef Hiro, Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese in Italia.

Servono pochi ingredienti: brodo, cipollotto, prosciutto cotto, ramen, uovo sodo e salsa di soia. Per il resto basta seguire le indicazioni nella videoricetta di Chef Hiro che trovate qui sopra.

La sinossi di Ponyo sulla scogliera

Sosuke, un bimbo di cinque anni, vive in cima a una scogliera. Una mattina, giocando sulla spiaggia, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la mette in un secchio di plastica verde. Tra i due nasce subito un legame forte e Sosuke promette a Ponyo che si prenderà cura di lei. Ma il padre di Ponyo, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell'oceano. Ma Ponyo vuole diventare umana ed è così determinata da tentare la fuga. Prima di farlo, però, versa nell'oceano l'Acqua della Vita, la preziosa riserva dell'elisir magico di Fujimoto. L'acqua del mare si alza. Le sorelle di Ponyo sono trasformate in enormi onde dalla forma di pesce che si arrampicano alte fino alla scogliera dove si trova la casa di Sosuke. Il caos sprigionato dall'oceano avvolge il villaggio di Sosuke che affonda sotto i flutti marini. Riusciranno un bimbo e una bimba, con amore e responsabilità, a salvare il mare e la vita stessa?

"Un mondo di sogni animati" continua per tutta l'estate. Dopo Ponyo sulla scogliera (fino al 12 luglio) arrivano: Kiki - Consegne a domicilio (dal 13 al 19 luglio luglio), Il castello nel cielo (dal 27 luglio al 2 agosto), Il mio vicino Totoro (dal 10 al 16 agosto) e Si alza il vento (dal 24 al 30 agosto).

L'elenco delle sale della rassegna "Un mondo di sogni animati" è disponibile su www.studioghibli.it.