Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso sarà sostituita da Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi scippa Pomeriggio Cinque a Barbara d'Urso? Sì, almeno secondo le indiscrezioni pubblicate da Nuovo Tv la conduttrice partenopea verrà sostituita dalla Isoardi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 ma, per ora, solo nella versione estiva.

Le insinuazioni contro Barbara D'Urso non si placano, la conduttrice partenopea nelle ultime ore è al centro di un caso perché secondo le indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, Barbara l'anno prossimo potrebbe perdere tutti i suoi programmi domenicali.

Dopo la chiusura anticipata del Live - Non è la D'Urso e gli scarsi ascolti di Domenica Live, nei giorni scorsi erano girate voci secondo cui i vertici di Mediaset starebbero cercando una soluzione interna a cui affidare il competitor di Domenica In. Ora sembra che Barbara debba lottare per difendere il suo posto alla guida di Pomeriggio 5.

Secondo le indiscrezioni di Nuovo Tv la Isoardi dovrebbe essere chiamata a condurre la versione estiva del programma, e c'è già chi pensa che questo possa essere per l'ex naufraga un test per qualcosa di più importante per il prossimo anno.

Nel frattempo Barbara D'Urso non ci sta e dal salotto pomeridiano del suo programma lancia frecciatine a chi la vuole fare fuori. Nel promo di Pomeriggio 5 di lunedì 10 maggio ha detto: "Quando l'ignoranza urla, dice, dice cose anche non vere, l'intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. E voi ieri avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni", una risposta a chi ha sottolineato la netta vittoria in termini di spettatori e di share di Domenica In di Mara Venier su RAI1.