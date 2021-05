Barbara D’Urso, Domenica Live vicino alla cancellazione?

Barbara D'Urso rischia di rimanere senza programmi domenicali: secondo i rumors pubblicati da Dagospia, Domenica Live sarebbe vicino alla cancellazione. I vertici di Mediaset starebbero cercando una soluzione interna su cui puntare per la prossima stagione.

Questa stagione per Barbara D'Urso non è stata particolarmente felice, i suoi programmi della domenica non sono stati premiati dagli ascoltatori, tanto che il Live Non è la D'Urso è stato chiuso in anticipo lo scorso 28 marzo. Anche il programma della fascia pomeridiana della D'Urso non sta dando soddisfazioni a 'Carmelita': Domenica Live viene puntualmente battuto dalla Domenica In di Mara Venier.

Secondo quanto scrive Dagospia, ora Mediaset sembra intenzionata a cambiare registro, sfilando a Barbara i programmi della domenica: "La chiusura di Live-Non è la D'Urso per bassi ascolti non è una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D'Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha smentito categoricamente le voci che lo volevano alla guida di un programma domenicale, il conduttore del Grande Fratello Vip ha sottolineato che per lui la domenica è sacra e va passata in casa. Mediaset sembra alla caccia di una soluzione interna, tra i nuovi arrivi a Cologno Monzese nella prossima stagione ci saranno Elisa Isoardi e Adriana Volpe, potrebbe essere una delle due la destinata a fare compagnia agli spettatori di Canale 5 la domenica pomeriggio.