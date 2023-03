Poltergeist: MGM vuole realizzare un reboot della saga horror?

Poltergeist, la saga horror arrivata nel 1982 sul grande schermo, sembra sia destinata a tornare nelle sale grazie a MGM che potrebbe volerne proporre un nuovo reboot.

La storia della presenza sovrannaturale che tormenta una famiglia, sfruttando anche oggetti come la televisione, era tornata protagonista nel 2015 con un lungometraggio diretto da Gil Kenan.

Durante il podcast The Hot Mic, parlando della fusione tra Amazon Studios e MGM, uno dei conduttori ha svelato che un progetto legato a Poltergeist: demoniache presenze potrebbe diventare una priorità. Il giornalista ha però sottolineato che la realizzazione di un reboot potrebbe essere "complicata dal fatto che Steven Spielberg, probabilmente, dovrebbe essere coinvolto. Poltergeist, quale è il genere più richiesto ora? Horror. Non c'è niente di maggiormente richiesto rispetto all'horror e MGM arriva con tutti i suoi titoli di ogni genere, non so se hanno Amityville Horror o qulasiasi altra cosa, ma Poltergeist è il loro titolo horror più importante e penso che lo sfrutteranno totalmente".

Il riferimento a Spielberg potrebbe essere in parte legato a un eventuale desiderio di essere coinvolto in un ritorno di Poltergeist sugli schermi, avendo collaborato al film originale degli anni '80 a stretto contatto con Tobe Hooper.

La saga horror, oltre due sequel e a un remake, ha portato alla creazione di una serie tv, Poltergeist: The Legacy, andata in onda per quattro stagioni.