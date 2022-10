Poker Face: Natasha Lyonne nel teaser della serie di Rian Johnson

Natasha Lyonne è la protagonista di Poker Face, la prima di serie del regista Rian Johnson di cui è stato condiviso un teaser in attesa del debutto su Peacock fissato per il 26 gennaio.

Il breve video introduce la protagonista, Charlie Cale, spiegando che si occupa di risolvere crimini e mostrando gli strani incontri che compie lungo il suo cammino.

La serie Poker Face è composta da dieci episodi ed è stata prodotta dalla protagonista Natasha Lyonne in collaborazione con Rian Johnson, che ne è il creatore, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Il progetto può contare su una lista davvero stellare di guest star che comprende Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson e Tim Meadows.

La serie debutterà sugli schermi americani con i primi quattro episodi, seguiti poi dai successivi a cadenza settimanale.

Lyonne e Johnson hanno dichiarato: "Vi invitiamo a seguire Charlie in un viaggio attraverso la nazione mentre incontra un gruppo di improbabili personaggi e vendica in ogni episodio un'ingiustizia, armata con poco più della sua incredibile capacità di notare le menzogne e un vero apprezzamento nei confronti degli altri esseri umani (e alle volte dei cani). Ora per favore lasciate l'eccesso di pensieri a Rian, che ha delineato in modo magistrale dieci enigmi che Charlie deve risolvere. Salite a bordo della sua Plymouth Barracuda del '69 e apprezzate la corsa".