Pokémon: Zara mette le Poké Ball al posto dei tacchi

Zara svela il suo lato nerd e porta negli store, per ora solo in Cina, delle scarpe a tema Pokémon con le Poké Ball al posto dei tacchi.

Quello dei Pokémon è probabilmente il franchise, insieme a Star Wars, che vanta più gadget in assoluto. Spesso però i fan, nerd ma anche modaioli, sono preda del classico dilemma: come si fa a, letteralmente, indossare il proprio fandom pur rimanendo assolutamente a prova di stile? Ebbene, almeno per i fan dei Pokémon, Zara ha trovato il modo: degli stivaletti a calza con dei tacchi davvero peculiari come le mitiche Poké Ball, gli strumenti che servono agli allenatori per catturare e custodire i Pokémon.

Al momento purtroppo gli stivali sono in vendita solo nei negozi cinesi di Zara, e, pur essendo disponibili anche online sull'e-commerce del colosso spagnolo, non sono acquistabili in altre parti del mondo. La speranza, però, per tutte le fan dei Pokémon, è che l'azienda decida di esportare il prodotto - che attualmente viene venduto al corrispettivo di circa 30 dollari - in tutti i suoi stores.