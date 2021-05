Pokémon invia card rare a un ragazzino che aveva venduto le sue per salvare il suo cucciolo

Pokémon ha inviato alcune card rare a un bambino di otto anni che aveva venduto le sue per salvare il suo cucciolo a cui serviva un costoso trattamento medico.

Pokémon ha inviato alcune card rare a un bambino di otto anni della Virginia che ha dimostrato di avere un gran cuore. Bryson Kliemann, infatti, ha venduto la sua collezione di Pokémon card per salvare il cucciolo della sua famiglia, a cui serviva un trattamento medico da 700 dollari.

Come riportato da Comic Book, Pokémon ha voluto premiare il gesto nobile di Bryson Kliemann che, a soli otto anni, ha posto la sua famiglia e il suo piccolo Bruce davanti a qualsiasi altra cosa. Al cucciolo di cane era stato diagnosticato il cosiddetto Parvo, un disturbo raro il cui trattamento costa ben 700 dollari. Consapevole del fatto che la sua famiglia non sarebbe stata in grado di affrontare la spesa, il bambino di otto anni ha venduto la sua collezione di card dei Pokémon ed è stato,, però, ricompensato dall'azienda.

Oltre ad aver inviato il regalo speciale a Bryson, Pokémon gli ha anche allegato una lettera, in cui ha dichiarato: "Ehi, Bryson! La tua storia ci ha davvero commosso e noi abbiamo deciso di regalarti card speciali in modo tale da poter sostituire quelle che hai venduto per pagare le cure mediche del tuo cane".

La famiglia Kliemann ha anche dato vita a un GoFundMe online e ha raggiunto la cifra di ben 5000 dollari. Quanto accumulato sarà devoluto in beneficenza ad altre associazioni che si prendono cura dei cuccioli di animali.