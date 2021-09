Pokémon: I segreti della giungla, il trailer del film svela la data di uscita su Netflix

Pokémon: I segreti della giungla, nuovo film dedicato all'universo delle amatissime creature animate, si presenta nel primo trailer ufficiale. Il filmato svela anche la data di uscita su Netflix, prevista per l'8 ottobre 2021.

Ash e Pikachu sono pronti per esplorare la giungla e diventare così i protagonisti di una nuova, entusiasmante avventura. L'allenatore di Biancavilla ed il suo fedelissimo Pokémon avranno l'opportunità di conoscere nuove creature, nuovi allenatori ma anche nuovi nemici da affrontare. Per scoprire cosa accadrà, bisognerà attendere ancora un mese esatto. Netflix ha infatti annunciato che il prossimo film, intitolato Pokemon: I segreti della giungla, debutterà sul servizio di streaming nella prima metà di ottobre. L'account Twitter di Netflix Geeked ha condiviso un nuovissimo trailer, il quale mostra Ash e Pikachu che si dirigono nella giungla per scoprire nuovi Pokémon ed incontrarsi con Coco e il suo Zarude. Sembra che la giungla sia anche la sede della sorgente curativa, per la quale un gruppo di scienziati mostra un interesse speciale. Senza dubbio Ash e i suoi amici dovranno assicurarsi che la giungla rimanga al sicuro, protetta dai vari malintenzionati.

"Il prossimo film dei Pokemon sta arrivando su Netflix! Pokémon: I segreti della giungla, il 23° film della serie, debutterà l'8 ottobre", si legge nel post condiviso per presentare il coloratissimo trailer. Di seguito, la sinossi del lungometraggio: Nel mezzo della foresta di Okoya, i Pokémon misteriosi Zarude vivono in branco e osservano una regola ferrea che vieta a qualsiasi estraneo di entrare nel loro territorio. Nella foresta vive anche Koko, un ragazzo cresciuto da un Zarude che ha abbandonato il branco. Koko è cresciuto con l'assoluta certezza di essere un Zarude. Ma un giorno, in seguito a un incontro fortuito con Ash e Pikachu, Koko si ritrova con il suo primo amico umano. Può considerarsi un Pokémon? Oppure è semplicemente un essere umano? Il pericolo incomberà sulla foresta e metterà in discussione il legame tra Pokémon ed esseri umani, così come l'amore tra genitore e figlio.