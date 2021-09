Pokemon e OREO, arrivano i biscotti in edizione limitata

La nuova collaborazione tra Pokemon e OREO è stata ufficialmente annunciata: sono arrivati i biscotti in edizione limitata sui quali saranno raffigurati i rilievi di alcuni dei più amati Pokémon di tutti i tempi come Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle e tanti altri.

Nei prossimi giorni questa nuova edizione limitata sarà disponibile nei negozi e, proprio come nel vero universo dei Pokémon, alcuni biscotti saranno più difficili da trovare rispetto ad altri: questo darà vita ad una vera e propria di "caccia" ai biscotti più rari.

Come rivelato dal comunicato ufficiale, Mew sarà il più difficile da trovare. I fan dei Pokemon potranno preordinare i nuovi biscotti in edizione limitata sul sito di Oreo a partire da oggi, mercoledì 8 settembre, mentre per quanto riguarda i negozi l'uscita è prevista per il 13 settembre.

Pokémon: I segreti della giungla, il trailer italiano del film svela la data di uscita su Netflix

Pokemon e OREO, oltre ai nuovi biscotti, hanno anche realizzato un'installazione artistica molto speciale al fine di pubblicizzare la loro attesa collaborazione: l'istallazione è stata collocata presso Venice Beach Boardwalk a Los Angeles e mostra un Pikachu realizzato interamente con repliche 3D dei biscotti. Per quanto riguarda il mondo del cinema invece, un nuovo film dedicato all'universo delle creature animate, Pokémon: I segreti della giungla, uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2021.