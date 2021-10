Point Break, su Prime Video in streaming da oggi

Point Break - Punto di rottura, il film di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze e Keanu Reeves, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi!

Point Break - Punto di rottura, il film di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze e Keanu Reeves, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 16 ottobre 2021 per tutti gli abbonati!

Sono passati più di trent'anni da quando Point break, Punto di rottura uscì nelle sale americane (12 luglio 1991), consacrando Kathryn Bigelow come grande regista di genere e regalando al pubblico un bromance struggente fra un criminale e l'agente dell'FBI incaricato di arrestarlo. Un film che ha segnato l'immaginario cinematografico del suo decennio di appartenenza, e questo non solo negli Stati Uniti.

Patrick Swayze e Keanu Reeves in Point Break

Fondamentale, infatti, per l'esito artistico positivo del film è stato il rapporto fra Bodhi, ladro surfista dotato di grande carisma e di una filosofia molto particolare, e Johnny Utah, l'agente federale che, infiltratosi nella gang di Bodhi, finisce per diventarne veramente amico. Se questa relazione è riuscita, il merito è anche di Patrick Swayze, allora una delle più grandi star di Hollywood grazie a Dirty Dancing e Ghost - Fantasma, e Keanu Reeves, che invece deve proprio a Point Break la sua carriera nel cinema d'azione. Inizialmente fu scartato dai produttori poiché la sua fama era legata alla commedia demenziale Bill & Ted's Excellent Adventure (si pensò invece ad attori come Johnny Depp e Charlie Sheen), ma fu Kathryn Bigelow ad insistere perché Reeves interpretasse Utah.

L'investigatore Johnny Utah, si infiltra all'interno di un gruppo di surfisti per smascherare una singolare banda di rapinatori di banche, rimanendo però affascinato dal loro stile di vita. Point break, Punto di rottura è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.