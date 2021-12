Point Break 2: la sceneggiatura svelerà cosa è successo al Johnny Utah di Keanu Reeves

Da tempo si parla di un sequel di Point Break. Ora sembra che il progetto stia per realizzarsi e che la sceneggiatura dell'atteso seguito risponderà a una delle domande che tormenta di più i fan del cult: cosa è successo a Johnny Utah?

Point Break: un primo piano di Keanu Reeves

Point break, Punto di rottura, diretto da Kathryn Bigelow, è uscito nel 1991 ed è diventato ben presto un film di culto, incassando $83,5 milioni al botteghino globale. Con Keanu Reeves e Patrick Swayze nei ruoli principali, il film segue un agente dell'FBI sotto copertura che indaga su un gruppo di surfisti rapinatori di banche.

Acclamato per le spettacolari scene d'azione, Point Break è considerato uno dei più grandi action thriller di tutti i tempi. Il finale aperto aperto, col Johnny Utah di Keanu Reeves che si allontana e lancia il suo distintivo dell'FBI nell'oceano mentre il suo ex amico (e criminale ricercato) naviga verso una morte certa, ha spinto i fan a chiedersi per anni cosa sia accaduto all'agente dopo la fine del film.

Secondo Slash Film, sarebbe in preparazione un sequel in forma di serie tv la cui sceneggiatura rivisiterà l'amato personaggio di Keanu Reeves colmando le lacune. Ne ha parlato lo sceneggiatore del film originale, W. Peter Iliff, nel corso di un podcast. A quanto pare, la serie sequel di Point Break sarà incentrata sulla figlia di Johnny Utahe rivelerà cosa sia accaduto all'agente dell'FBI. Ecco le parole di Iliff:

"Johnny Utah è scomparso. Il suo corpo non è stato trovato. È stato segnalato come morto da anni. C'è un mistero intorno a dove si trova, e scoprirete che in realtà non è morto. C'è una storia più grande che si evolve intorno a questo, mentre la figlia è coinvolta in questo movimento eco-terrorista, che ovviamente ora è un tema caldo".

Allacciate le cinture: da Rollerball al nuovo Point Break, gli sport estremi al cinema!

Iliff ha rivelato ulteriori dettagli sulla sceneggiatura e sulla direzione in cui la storia andrà. La figlia di Utah, un'ex snowboarder olimpionica spinta al ritiro a causa di un infortunio, sarebbe diventata anche lei un'agente dell'FBI e avrebbe seguito le orme del padre, finendo per unirsi in incognito a un gruppo di eco-terroristi. Tuttavia, secondo Iliff, non è ancora certo che la serie verrà realizzata per via dei numerosi impegni di Keanu Reeves:

"Hanno fatto un'offerta a Keanu per la produzione esecutiva di questa serie televisiva, non per recitare in essa, solo per produrla. Ma Keanu è un uomo impegnato, quindi non siamo certi che parteciperà e senza di lui non so se riusciremo a convincere Alcon Entertainment a produrre la serie".