P!nk - All I Know So Far: il trailer del film in arrivo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video distribuirà il 21 maggio P!nk - All I Know So Far, ecco il trailer dell'atteso progetto dedicato alla cantante.

P!nk - All I Know So Far è l'atteso progetto in arrivo il 21 maggio su Amazon Prime Video e il trailer regala le prime scene del documentario dedicato alla cantante.

Nel video la star della musica spiega che ha sempre voluto essere una rock star e una madre, e ora i suoi sogni hanno superato le sue aspettative. Il filmato regala poi moltissime sequenze dei concerti dell'artista e della preparazione dietro le quinte dello spettacolo, mentre P!nk cerca di equilibrare i suoi impegni come madre e quelli nel mondo dello spettacolo. Il trailer dà spazio a tanti momenti personali che permettono di avvicinarsi ancora di più alla personalità della cantautrice apprezzata in tutto il mondo.

Il documentario P!nk: All I Know So Far è stato prodotto e diretto da Michael Gracey, già dietro la macchina da presa dell'apprezzato The Greatest Showman.

La sinossi ufficiale del progetto anticipa:

Unisciti alla pluripremiata cantante e performer P!NK e alla sua "famiglia acquisita" nel viaggio realizzato durante il world tour da record del 2019 "Beautiful Trauma" e segui la cantante mentre cerca di dividersi tra il suo ruolo di madre, moglie e performer. Tra filmati on the road e dietro le quinte, interviste e materiali personali, il regista Michael Gracey offre al pubblico in uno sguardo inedito sulla vita della diva.