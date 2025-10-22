Pluribus: il trailer della serie di Vince Gilligan mostra Rhea Seehorn impegnata a salvare il mondo

Arriverà il 7 novembre su Apple TV la nuova serie di Vince Gilligan intitolata Pluribus che avrà come star l'attrice Rhea Seehorn e di cui è stato condiviso il primo trailer, regalando delle anticipazioni sul progetto di genere sci-fi.

Lo show ideato dal creatore di Breaking Bad sarà composto da dieci episodi, di cui due saranno a disposizione in streaming nel giorno del debutto, e la prima stagione si concluderà il 26 dicembre.

Cosa racconterà Pluribus

La dramedy fantascientifica Pluribus è già stata rinnovata per una seconda stagione e proporrà agli spettatori un mix di generi diversi. Al centro della trama c'è la persona più infelice della Terra che deve trovare un modo per salvare il mondo dalla felicità.

La protagonista Rhea Seehorn, che ha già collaborato con Gilligan in occasione di Breaking Bad e Better Call Saul (di cui potete leggere la nostra recensione del finale), avrà la parte di Carol.

Nonostante tutti i tentativi di migliorarle il morale, Carol non riesce a essere felice e cerca di rendere il mondo meno gioioso, mentre chi è intorno a lei cerca di capire cosa c'è di sbagliato in lei, in modo da "guarirla" e portarla a vivere in uno stato di euforia come loro.

Gli spettatori, tuttavia, dovranno attendere il debutto dello show in streaming per scoprire i misteri al centro della trama.

Il cast della serie Apple TV

Tra gli interpreti di Pluribus, oltre a Seehorn, ci sono tra i protagonisti anche Karolina Wydra ("Sneaky Pete") e Carlos-Manuel Vesga ("Il Sequestro del Volo 601"). Lo show può contare poi sulla partecipazione speciale di Miriam Shor ("American Fiction") e Samba Schutte ("Our Flag Means Death").

Pluribus è prodotto da Sony Pictures Television, con il vincitore dell'Emmy Vince Gilligan in veste anche di produttore esecutivo insieme al vincitore del WGA Award Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy sono co-produttori esecutivi.