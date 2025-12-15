Pluribus è la serie più vista di sempre su Apple TV: ecco a chi ha soffiato il precedente record

La nuova fatica di Vince Gilligan, autore delle serie cult Breaking Bad e Better Call Saul, che cambia totalmente registro rispetto al passato, è ora la più vista di sempre sulla piattaforma

Moltissime persone si sono sintonizzate su Apple TV per rendere Pluribus la serie più vista nella storia della piattaforma streaming.

Come confermato dalla piattaforma, il mistery sci-fi creato da Vince Gilligan è ora lo show più popolare del servizio, anche se il numero totale di visualizzazioni e le ore di visione restano sconosciuti. A differenza di Netflix, Apple mantiene questi dati esclusivamente interni.

L'annuncio è stato fatto persino nello stile tipico di Pluribus, con una scena dell'episodio più recente che mostra una Carol impassibile (Rhea Seehorn) mentre accende dei fuochi d'artificio nel suo quartiere vuoto. Questa volta, però, la scena è accompagnata da un messaggio: "Congratulazioni, Carol".

Pluribus ha scalzato un'altra amatissima serie fantascientifica

All'inizio di quest'anno, Scissione aveva superato Ted Lasso, battendo il precedente detentore del titolo di serie più vista su Apple TV. La serie con Adam Scott ha dovuto però inchinarsi e cedere il primato.

La serie racconta di Carol Sturka, un'autrice di romanzi fantascientifici che si ritrova isolata dopo che una mente alveare prende il controllo di tutti tranne una dozzina di persone sul pianeta.

Nel cast figurano anche Karolina Wydra nel ruolo di Zosia, la "chaperon" di Carol all'interno della mente collettiva, e Carlos-Manuel Vesga nei panni di Manousos, un altro sopravvissuto. Ricordiamo che Apple TV ha già rinnovato lo show per una seconda stagione ancora prima del debutto della prima in streaming.

Pluribus: Rhea Seehorn guarda verso il cielo

Vince Gilligan ha scritto Pluribus solo per Rhea Seehorn

Nel corso di un'intervista promozionale, Gilligan aveva rivelato di aver scritto la serie pensando a una sola persona: Rhea Seehorn, con cui aveva già lavorato in Better Call Saul.

"Ho scritto questa serie per lei. La adoro", aveva dichiarato Gilligan. "Abbiamo imparato a conoscerla e ci siamo divertiti moltissimo a scrivere per lei in Better Call Saul - tanto che ho creato questa serie apposta per lei. Sapevo che sarebbe stata bravissima; sapevo che era una persona su cui potevo contare con assoluta fiducia e su cui potevo puntare, facendone la protagonista di una serie TV... Pensavo fosse ormai da tempo arrivato il momento che diventasse una star".