Pluribus, promossa o bocciata la nuova serie di Vince Gilligan? Ecco il punteggio di Rotten Tomatoes

La nuova serie dell'autore di Breaking Bad e Better Call Saul, che vede protagonista Rhea Seehorn, ha appena fatto il suo debutto su Apple TV+ con le prime due puntate, ma qual è il verdetto della critica?

Pluribus, la nuova serie drammatica di fantascienza di Apple TV creata da Vince Gilligan, ha appena debuttato in streaming sulla piattaforma con i primi due episodi e contemporaneamente è arrivato anche il punteggio su Rotten Tomatoes.

Lo show ha fatto registrare un punteggio perfetto sul noto aggregatore di recensioni. La serie vede protagonisti Rhea Seehorn (Carol Sturka), Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga (Manousos) e Miriam Shor (Helen).

Attualmente con un punteggio del 100% (al momento della pubblicazione di questo articolo), Pluribus ha ricevuto recensioni entusiastiche sul popolare sito web. I critici hanno elogiato la visione di Gilligan, la sua capacità di raccontare storie e di uscire dalla sua zona di comfort. Molti hanno anche lodato la forte interpretazione della Seehorn e l'intesa sullo schermo con il resto del cast. Alcuni lo hanno già definito il miglior show dell'anno.

Pluribus: Rhea Seehorn in una scena della serie Apple

Pluribus, cosa racconta la nuova serie Apple TV?

Il dramma di fantascienza, come molte delle serie di Gilligan, è ambientato ad Albuquerque, nel New Mexico, e ruota attorno a un misterioso virus che rende tutti coloro che ne sono affetti perfettamente felici della propria vita e del mondo.

Il personaggio di Seehorn, Carol, sembra essere l'unica persona immune a questa strana malattia infettiva e rimane pessimista. La premessa dello show è questa: "La persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità".

Pluribus non è il primo progetto comune di Gilligan e Seehorn. Prima della serie Apple TV, i due hanno lavorato insieme all'iconico spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul. L'attrice interpretava l'avvocato Kim Wexler, che era anche l'interesse amoroso e la collega del protagonista della serie prequel Jimmy McGill (Bob Odenkirk), meglio conosciuto come Saul Goodman.

Pluribus: la protagonista Rhea Seehorn in una scena della serie

Com'è nata la serie di Vince Gilligan?

L'idea di Pluribus ha iniziato a prendere forma nella mente di Gilligan forse un decennio fa, mentre lavorava a Better Call Saul, l'acclamato prequel di Breaking Bad. "Durante la pausa pranzo, facevo lunghe passeggiate nel quartiere vicino ai nostri uffici. La mia mente vagava e mi interessava l'idea di un mondo in cui tutti fossero gentili", ha raccontato Gilligan.

"Non c'era modo di offenderli. Non c'era modo di ferire i loro sentimenti. Ma avrebbero fatto qualsiasi cosa per te. Non sapevo cosa significasse. Ancora oggi non sono sicuro di cosa significhi esattamente". Pluribus è in streaming con i primi due episodi su Apple TV.