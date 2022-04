PlayerZ, clip esclusiva della sit com originale prodotta da Got Game

Ecco in esclusiva una clip di PlayerZ: la sit com originale di Got Game, nuovo canale digitale integrato interamente dedicato al mondo dei gamers.

PlayerZ, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è la prima serie originale prodotta da Got Game, il nuovo canale digitale integrato interamente dedicato al mondo dei gamers. La prima puntata della sit com, diretta da Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni, verrà lanciata oggi, 10 aprile 2022.

Marco e Ludovico sono i protagonisti della clip che potete vedere sopra, insieme a loro c'è l'amica del cuore. I due ragazzi, per saldare un debito con lei, sono costretti ad eseguire "tutto quello che gli chiederete di fare", dice la ragazza ai follower del suo canale.

SINOSSI: Marco (17 anni) e Ludovico (21 anni) sono vicini di casa. Non potrebbero essere più diversi eppure trovano terreno comune nei videogame, la loro vera passione. Decidono quindi di allestire una gaming room nella mansarda dei genitori di Marco, con l'obiettivo di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti. Il debutto social viene continuamente posticipato, in attesa del giorno perfetto, che però sembra non arrivare mai... Tutte le vicende presentate si svolgono mentre i nostri giocano ai videogiochi. Il gaming e il fulcro attorno al quale ruotano le loro vite. I nostri protagonisti mentre giocano parlano, mangiano, 'studiano', interagiscono con altre persone, riflettono sui macro temi della vita (a modo loro), si insultano, litigano, si confidano. Tutto parte dal gioco, e tutto torna sempre lì, al gioco. PlayerZ: sketch comedy 10 x 5' in onda dal 10 Aprile su Got Game.

GOT GAME: Got Game è il primo canale italiano dedicato ai gamer. Il futuro dell'intrattenimento prende forma grazie a contenuti dedicati al gaming in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Got Game offre la più completa game experience per tv e dispositivi digitali di nuova generazione con un occhio speciale ai talenti italiani. Un canale verticale che soddisferà i più esigenti fan del gaming. Ed è completamente gratuito. Centinaia di ore di contenuti tra programmi su videogiochi, anime, gamer, prodotti tecnologici e approfondimenti sui più importanti protagonisti del settore. Produzioni originali condotte da esperti e-gamer e cosplayer. L'offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con i migliori gamer e influencer italiani e ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer.

Got Game è disponibile su: Rakuten TV (canale 174), Samsung TV Plus (canale 4128) e lke TV LG (canale 293). Dal 10 Aprile su Pluto Tv e presto su Xiaomi.

Ecco cosa dicono Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni di PlayerZ: Due ragazzi ventenni e la loro fissazione per i videogame. Un solo sogno: diventare degli streamer di successo. Una "tana" dove condividere questa ossessione e una carrellata di personaggi (dal tatuatore al delivery guy passando per uno zio 35enne con l'eterna sindrome di Peter Pan) a fare da cornice alle vicende dei due protagonisti. Insieme a loro la dolce amica del cuore che tenta disperatamente di riportare i due ragazzi alla realtà...con scarsi successi. Playerz è una sitcom che racconta la leggerezza di un'età nella quale la realtà adulta è ancora lontana e il mondo in cui si vive è una bolla, una sorta di bunker (NdA: in questo senso la "tana" dei due ragazzi è molto più che una metafora) ovattato dove è lecito sognare, divertirsi, e rifugiarsi da compiti e doveri. Questo è il motivo per cui non abbiamo voluto mai rappresentare nulla al di fuori di quel mondo, sfruttando il punto di vista dell'occhio della camera della console, da dove le madri apprensive sono solo voci lontane e dove responsabilità e doveri sono ostacoli da sormontare per ottenere esclusivamente la vittoria nel prossimo livello del videogioco più di successo del momento. O per sperare di diventare celebrità online da milioni di follower. Il tutto condito da risate e situazioni al limite del demenziale, perché non c'è niente di più folle della realtà vista attraverso gli occhi di un ragazzo della Generazione Z. La leggerezza e i sogni come ragioni di vita di una delle più belle età: è questo che ci premeva raccontare, ed è questo che speriamo possa intrattenere non solo i coetanei dei protagonisti ma anche i boomer come noi che in quell'età ancora conservano i loro ricordi più belli.