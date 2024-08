Pirati dei Caraibi: questa star del franchise probabilmente non tornerà in un altro film

La Disney sta ancora cercando di capire in che modo riportare in auge il franchise di Pirati dei Caraibi, ma questo non ha impedito ai fan di chiedersi come potrebbe svilupparsi un nuovo film della saga.

I piani per un reboot della serie sono già sul tavolo, ma a quanto pare lo è l'idea per uno spin-off che si svolgerebbe nello stesso universo dei film precedenti. Questo lascerebbe aperta la porta al ritorno dei personaggi più popolari, ma accetteranno di tornare?

Per Naomie Harris la risposta è probabilmente no, anche se non perché non vorrebbe. La Harris ha recitato nel secondo e terzo film di Pirati dei Caraibi nel ruolo di Tia Dalma, nota anche come Calypso. Nel corso di un'intervista incentrata sul suo nuovo film, la Harris ha quindi detto la sua su un eventuale ritorno al franchise Disney.

Keira Knightley, Geoffrey Rush, Naomie Harris e MacKenzie Crook in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

"Mi sono disintegrata in un milione di granchi, quindi penso che il mio personaggio sia davvero morto", ha risposto l'attrice. "Ho amato Tia Dalma, è uno dei miei personaggi preferiti di sempre tra quelli che ho interpretato. Quindi mi piacerebbe sicuramente tornare, ma credo che sia davvero morta".

L'ultimo film sui Pirati, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, è uscito nelle sale più di sette anni fa. Nonostante sia stato uno dei film peggio recensiti della saga, ha comunque incassato quasi 800 milioni di dollari al botteghino mondiale, dimostrando che c'è davvero tanto pubblico che ha fame di queste storie. Non sorprende che la Disney abbia cercato di trovare un modo per tornare a immergersi in quel mondo. L'unica domanda da porsi è quale forma potrebbe assumere il ritorno di Pirati.

Nel corso di un recente aggiornamento, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che sia il reboot che lo spin-off sono ancora in fase di sviluppo, anche se non ha aggiunto ulteriori dettagli. Negli ultimi mesi, invece, sembrava che la Disney si fosse attivata per richiamare Johnny Depp a bordo del franchise, ma non ci sono stati più sviluppi in merito.