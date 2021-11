Johnny Depp, un attore di Pirati dei Caraibi: "Dovrebbe tornare come protagonista"

Nel corso di un'intervista con Express, Kevin McNally di Pirati dei Caraibi ha parlato di Johnny Depp, della sua umanità e della necessità che l'attore torni come protagonista del franchise nei panni di Jack Sparrow.

Come riportato da Comic Book, Kevin McNally ha commentato la parabola della carriera di Johnny Depp e si è chiesto come sarebbe stato il franchise di Pirati dei Caraibi senza il celebre attore. La speranza di McNally, tra l'altro, è quella di tornare a vedere Depp protagonista della serie. L'interprete di mastro Gibbs ha dichiarato: "Non ho mai visto un accenno di alcun lato oscuro in Johnny. Vedo una persona molto umana. Non vedo perché non debba tornare a interpretare Jack Sparrow. Senza Jack non ci sarebbe il franchise di Pirati. Probabilmente c'è molta verità in questo. In molti si sono interrogati su questa questione. A questo punto perché non portare indietro Jack Sparrow o dare a Johnny un altro ruolo?".

Kevin McNally ha continuato: "Voglio dire, stavo riflettendo su questo l'altro giorno e puoi facilmente pensare a storie in cui forse qualcuno sta cercando Jack, si rivolge al signor Gibbs e gli chiede: 'Come potrei trovare Jack?'. E così avrebbe inizio un viaggio con tantissime persone per trovare il leggendario Jack Sparrow. Puoi certamente mantenere vivi quei nomi, anche in un film che non contiene necessariamente tutti i personaggi originali".

Nel corso di una recente intervista, Johnny Depp ha ammesso che sarà difficile abbandonare il personaggio di Jack Sparrow: "Suppongo che questo sia il lato positivo di avere, in un modo strano, dato vita a quei personaggi come Capitan Jack o qualsiasi altro personaggio che ho avuto la fortuna di portare in vita". L'attore ha continuato: "Sono disposto a mantenere vivo Jack Sparrow nel corso delle feste di compleanno di tutti i vostri figli".