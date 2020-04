Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, stasera su Canale 5 il film con Penelope Cruz e Johnny Depp

Stasera su Canale 5 alle 21:20 va in onda Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, quarto film della saga Disney che vede Johnny Depp tornare nei panni del capitan Jack Sparrow, con al suo fianco una piratessa d'eccezione: Penelope Cruz.

Questa volta Capitan Jack Sparrow si ritrova coinvolto in un rocambolesco viaggio per raggiungere la leggendaria Fonte della Giovinezza quando una donna del suo passato, Angelica (Penelope Cruz) lo costringe a salire a bordo della Queen Anne's Revenge, la nave del formidabile pirata Barbanera (Ian McShane).

Alla regia, nel 2011, c'è Rob Marshall, che deve rinunciare alle due spalle di Depp per questo Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, Keira Knightley e Orlando Bloom, ma può fare ancora una volta affidamento sul protagonista, su Geoffrey Rush e due new entry eccezionali come Penelope Cruz e Ian McShane nei panni del terribile pirata Barbanera.