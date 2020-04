Pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare: Johnny Depp esaudì il folle desiderio di una bambina

Johnny Depp ha interrotto le riprese di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare quando ha scoperto che una bambina abbisognava il suo soccorso: aiutarla a scuola, ma non nel modo in cui pensate.

Beatrice Delap, una bambina londinese di 9 anni, molto probabilmente non si aspettava una risposta, né tanto meno una visita da parte di Johnny Depp, della star di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, quando ha inviato la sua lettera a Capitan Jack Sparrow. In quelle poche righe Beatrice aveva espresso il suo più grande desiderio: voleva che il celebre pirata l'aiutasse ad ammutinarsi contro i suoi insegnanti.

Johnny Depp, protagonista di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

Ma Johnny Depp non ci ha pensato due volte e si è presentato inaspettatamente, vestito da Jack Sparrow e con altri quattro membri del cast, per aiutare la piccola Beatrice ad organizzare il suo ammutinamento. Depp si è esibito e ha ballato per 15 minuti con i bambini prima di convincerli che, probabilmente, un ammutinamento non era una buona idea considerate le circostanze. "Johnny ha estratto la lettera dalla tasca e ha detto che l'avrebbe incorniciata. Poi mi ha chiamata per nome e mi ha abbracciata", ha raccontato Beatrice, la bambina che ha spedito la lettera quando ha scoperto che Depp stava girando Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare a poco più di cinque minuti dalla sua scuola.

Pirati dei Caraibi 5: Johnny Depp fa visita ai bambini malati

Nel 2016 Depp ha rivelato il vero motivo per cui adora far visita ai bambini negli ospedali e nelle scuole vestito da Jack Sparrow, anche a costo di dover interrompere le riprese di un film del calibro del quarto capitolo del franchise di 'Pirati dei Caraibi'. Intervistato da Graham Norton l'attore ha dichiarato: "Il regalo me lo fanno i bambini, non sono io a fare un regalo a loro. Sai, ho passato del tempo dentro un ospedale per bambini quando mia figlia stava male e in quell'occasione ero io il genitore. Ho attraversato molti momenti difficili nella mia vita ma quello è stato il più duro di tutti perché vedi, i bambini sono così forti, così coraggiosi... sono i genitori che muoiono lentamente dentro gli ospedali."

Johnny Depp ha concluso l'intervista dicendo: "Ed essere nella posizione di poter riuscire a regalare un sorriso, o addirittura una risata, a quelle persone significa davvero tutto per me, è senz'altro molto più importante di qualunque film." Perché, dopotutto, sono queste le cose che contano davvero nella vita e i veri fan dell'attore non hanno certo dimenticato quello che probabilmente è l'aspetto più importante di una superstar del calibro di Depp e, per usare le sue stesse parole, "hanno scelto di rimanere al suo fianco, anche durante i momenti in cui era più difficile farlo."