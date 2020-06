Pirati Dei Caraibi: Johnny Depp diventa Jack Sparrow per una visita ai bambini malati (VIDEO)

L'attore di Pirati dei Caribi Johnny Depp si è prestato per una visita virtuale ai bambini dell'ospedale pediatrico del Queensland, mostrandosi nei panni di Capitan Jack Sparrow immedesimandosi ancora una volta nel personaggio per dare un po' di gioia ai piccoli pazienti.

Johnny Depp era già stato in quell'ospedale di persona, anni fa, sempre per sorprendere i piccoli pazienti e come si può vedere nel video ed è stato ben contento di tornare anche virtualmente, per esigenze di sicurezza, nei panni di Jack Sparrow: "Sono passati un paio d'anni da quando ci sono stato, mi manca e volevo salutare. È una struttura meravigliosa. Sono con tutti voi e vi mando tutto il mio amore, tutta la mia irriverenza e tutta la mia ignoranza perché è divertente essere ignoranti e irriverenti a volte. E meritate di esserlo se lo sentite."

Durante la chiamata con i pazienti Gabby, Asha e Thomas, Johnny Depp ha risposto alle domande dei piccoli fan e ha giocato. E nel vero stile di Captain Jack, ci sono state alcune gag divertenti, tipiche del personaggio diventato famoso grazie alla saga Pirati dei Caraibi.