Pirati dei Caraibi: ecco gli attori che hanno quasi interpretato Jack Sparrow

Prima dell'ingaggio di Johnny Depp, Disney ha preso in considerazione una serie di attori famosi per il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, ecco di chi si tratta.

Con la sua camminata lasciva e il trucco pesante, Johnny Depp ha trasformato il protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi, Capitan Jack Sparrow, in un'icona, ma prima di lui c'erano altri attori in lizza per il ruolo.

Abbiamo dunque rischiato di avere una versione completamente differente di Jack Sparrow rispetto a quella creata da Johnny Depp ne La maledizione della prima luna, uscito nel 2003. Nel cast con Depp anche Keira Knightley (Elizabeth Swann), Orlando Bloom (Will Turner) e Geoffrey Rush (Captain Barbossa).

Sono molti gli attori presi considerazione da Disneu per il ruolo di Jack Sparrow, ma per un motivo o per l'altro sono stati tutti costretti a declinare. Per cominciare, lo sceneggiatore e co-creatore Stuart Beattie aveva scritto la parte con Hugh Jackman tanto che il nome del personaggio - Jack - e un omaggio a Jackman. Purtroppo Disney non riteneva l'attore australiano una star sufficientemente famosa per interpretare il ruolo. Disney era invece interessata a Matthew McConaugheyper via della sua somiglianza con Burt Lancaster, che era la fonte di ispirazione per la versione originale del personaggio, ma anche in questo caso l'accordo non è andato in porto. Il ruolo di Sparrow è poi stato offerto a Jim Carrey, che ha dovuto rifiutare perché impegnato nelle riprese di Una settimana da Dio.

Tra gli attori valutati da Disney ci sono anche Michael Keaton e Christopher Walken, e quando lo studio era ancora indeciso se far uscire il film al cinema o direct-to-video, Walken, Rik Mayall e Cary Elwes erano stati presi in considerazione per il ruolo di Jack Sparrow. Il nome più sorprendente, però, resta quello di Robert De Niro a cui il ruolo è stato effettivamente offerto, ma lui ha rifiutato perchè non pensava che il film avrebbe incassato. Quando si è reso conto dell'errore commesso, De Niro ha accettato il ruolo di Captain Shakespeare in Stardust, che però non è andato bene.

Per quanto riguarda Johnny Depp, all'epoca l'attore voleva fare un film per famiglie e nel 2001 aveva visitato i Walt Disney Studios, proprio lì aveva appreso che era in preparazione un film sui Pirati dei Caraibi. Il resto è storia (del cinema).