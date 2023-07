Zoe Saldana pentita di Pirati dei Caraibi:' Non lo rifarei'

Prima del successo in Avatar e in Guardiani della Galassia Zoe Saldana ha recitato in La maledizione della prima luna, una delle sue prime esperienze sul grande schermo. L'attrice ha dichiarato di essere orgogliosa di come il film abbia spopolatoo nelle sale, ma ha confessato anche la felicità di non essere stata richiamata per i sequel successivi, a causa della gigantesca produzione nella quale si sentiva un minuscolo ingranaggio, non ritenendola un'esperienza degna di essere vissuta.

"Che film fantastico. È stato davvero piacevole e divertente, girato molto bene, interpretato molto bene. Era tutto intorno a noi, un cast così diversificato. Tutte le età, tutti i ceti sociali, ma una produzione difficile. Era così grande! Era una macchina troppo grande per me ed era troppo fuori controllo. Ciò che vedo è sullo schermo, e sono molto orgogliosa. Quanto è stato difficile arrivarci, non vorrei tornare indietro".

In passato si parlò di un suo ritorno nel franchise. Una voce che non è mai giunta a Saldana:"Mi è stato chiesto solo di farne parte, e poi è finita. Forse hanno scelto di andare in una direzione diversa. Se questo era certamente l'obiettivo all'inizio non è emerso alla fine della produzione e sono felice che non sia successo. Sono felice per tutti gli attori che ne hanno beneficiato [...] Per me è stata un'esperienza che non varrebbe la pena rivivere".

Nel cast del primo film Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow, Keira Knightley nel ruolo di Elizabeth Swann e Orlando Bloom nei panni di Will Turner.