Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: il verde baleno esiste davvero?

Nel film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, Jack Sparrow e l'equipaggio riescono a tornare indietro capovolgendo la perla nera, quando arriva il tramonto appare un verde baleno e la ciurma si ritrova catapultata nel regno dei vivi. Fantasia e finzione, eppure il verde baleno esiste davvero: è un fenomeno ottico. In determinate condizioni, una luce verde può essere visibile sul lato superiore del sole quando tramonta o sale sopra l'orizzonte. Ciò è dovuto agli effetti della rifrazione della luce solare contro l'atmosfera, il tutto amplificato da un miraggio.

I raggi del sole, trovandosi in prossimità dell'orizzonte, all'alba o al tramonto, devono attraversare uno strato di atmosfera più spesso; questo causa una rifrazione maggiore della luce solare, che viene scomposta nei vari colori. Le componenti della luce di colore verde e blu, che hanno lunghezze d'onda minori, vengono rifratte più efficacemente di quelle con lunghezze d'onda maggiori, rosse e gialle. L'assorbimento atmosferico elimina la componente blu, mentre quella verde rimane visibile.

La leggenda che riguarda il verde baleno, detto anche raggio verde, invece nasce con lo scrittore francese Jules Verne che lo menziona nel suo romanzo del 1882 "Le Rayon Vert". Racconta una leggenda scozzese dicendo che se una persona vede il lampo, da quel momento in avanti egli avrà una visione più sensibili ed approfondita di se stesso e degli altri. L'eroina nella storia si rifiuta di sposarsi fino a quando non vede il lampo verde: sente che l'aver visto il lampo le permetterà di vedere nel suo cuore e nel cuore del suo amato. Nella tradizione piratesca invece vedere il lampo verde significa che "un'anima ha fatto ritorno in questo mondo da quello dei morti".

"Il vostro sguardo si è mai posato su un verde baleno, mastro Gibbs?" Chiede Barbossa al mastro Gibbs in una scena di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. "Ho visto anche questo, lo devo ammettere. Avviene in rare occasioni: nell'ultimo spasmo di tramonto un verde baleno si impenna su nel cielo. C'è chi tutta una vita non lo vedrà mai e c'è chi afferma che sì, era presente, e c'è chi dice che è il segnale di quando un'anima rimette piede in questo mondo da quello dei morti!"

Se volete vedere un verde baleno dovete guardare un'alba o un tramonto da una posizione in cui puoi vedere distintamente l'orizzonte, per questo motivo l'oceano è l'opzione migliore anche se è possibile vederlo anche da una montagna. Dovete scegliere una giornata limpida, senza nuvole, nebbia o foschia e fissare l'orizzonte nel momento in cui il sole sta per tramontare. In poche parole, il consiglio da seguire è quello di Will Turner: "Tieni gli occhi piantati sull'orizzonte."