Keira Knightley è stata stalkerata dagli uomini al momento della massima fama: "È stato brutale"

Keira Knightley ricorda ancora lo shock di quando divenne famosa nei primi anni 2000. Dopo aver partecipato all'Episodio I di Star Wars, La minaccia fantasma, visse un momento di svolta intorno ai 18 anni quando recitò in film come Sognando Beckham, la commedia romantica natalizia Love Actually e il franchise di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp e Orlando Bloom.

Un successo incredibile in tutto il mondo che però le fece pagare il prezzo di essere costantemente perseguitata dai paparazzi e dalla stampa, oltre a subire parecchi commenti offensivi e inopportuni da parte degli uomini.

Stalking e offese

"All'epoca rimasi senza parole, non pensavo fosse accettabile al tempo, ero molto chiara sul fatto che fosse assolutamente scioccante" ha dichiarato Knightley, che ha denunciato l'atteggiamento misogino e violento che caratterizzava l'atmosfera intorno a lei.

"C'era una sorta di gaslighting, quando gli uomini mi dicevano che era quello che volevo. Era un linguaggio da stupro. Intendevano specificatamente che io volessi essere perseguitata dagli uomini. Che fosse stalking da parte di qualcuno con problemi mentali o perché qualcuno ci stesse guadagnando soldi, per me non cambiava nulla, era un periodo brutale".

Vent'anni dopo

Keira Knightley, candidata all'Oscar per Orgoglio e pregiudizio in cui recitò nel ruolo di Elizabeth Bennet, sostiene che, nonostante l'atteggiamento nocivo subito nell'epoca in cui le venne tolta ogni tipo di privacy, quel periodo di fama le ha permesso di avere una stabilità finanziaria e una carriera di alto livello.

Oggi le cose sono profondamente peggiorate, secondo l'attrice, anche a causa dei social media che influiscono pesantemente sulla vita delle giovani ragazze che si affacciano ad un mondo complicato e ingombrante come quello dello spettacolo.