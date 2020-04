Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: Johnny Depp e le origini di Capitan Barbossa

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo è il primo film della serie in cui Jack Sparrow, il personaggio di Johnny Depp, si riferisce a Capitan Barbossa, interpretato dall'attore australiano Geoffrey Rush, chiamandolo "Hector". Ma qual'è l'origine del nome del personaggio? La risposta è: Johnny Depp.

Gli sceneggiatori inizialmente non avevano intenzione di dare un nome al personaggio visto che, essendo il capitano, tutti si sarebbero rivolti a lui chiamandolo "Capitan Barbossa". Durante una conferenza stampa però, al fine di pubblicizzare La maledizione della prima luna (2003), Johnny Depp disse, in tono scherzoso, che il nome di Barbossa era Hector.

Geoffrey Rush e Johnny Depp in una scena di Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo

Chiunque conosca il peculiare senso dell'umorismo di Depp sa che non ci si può aspettare niente di diverso dall'attore, il problema è che lo scherzo fu interpretato erroneamente da migliaia di fan che credevano che fosse effettivamente il vero nome del personaggio. La diceria è circolata per mesi, in tutto il mondo, e non ha lasciato altra scelta agli sceneggiatori: sono stati costretti ad includere il nome di Hector nel terzo capitolo del franchise: Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. E adesso che Johnny Depp ha un profilo ufficiale su Instagram (l'ha aperto poche ore fa) chissà quante altre trovate dobbiamo aspettarci dall'attore!

Per quanto riguarda il cognome invece, esso potrebbe derivare dal vero pirata turco "Barbarossa", detto in ambiente italico Ariadeno Barbarossa, conosciuto anche come Haradin, Kaireddin e Cair Heddin. Un famoso corsaro attivo nell'Egeo e in tutti i mari del Mediterraneo, ammiraglio ottomano, Bey di Algeri e di Tlemcen, nonché comandante della flotta ottomana.