Piramide di Paura, 10 cose che forse non sapete sul film (VIDEO)

Nel 1985 Barry Levinson portava sullo schermo il film Piramide di Paura (Young Sherlock Holmes), con protagonisti Nicholas Rowe e Alan Cox nei panni di due giovanissimi Sherlock e Watson. Ma scopriamo insieme qualche curiosità sulla pellicola in questo nuovo video di Starlight Video Productions.

Come abbiamo già fatto per altri cult anni '80 come La Storia Infinita e I Goonies, riavvolgiamo la pellicola del tempo e tuffiamoci a capofitto nel mondo di Piramide di Paura.

In questo video infatti, troverete tanti trivia sulla realizzazione del film, a partire dalla presenza in Piramide di Paura del primo personaggio realizzato in CGI nella storia del cinema, ovvero il Cavaliere di Vetro, che fu anche uno dei primi lavori della Pixar (tramite la compagnia Light and Magic).

Se poi siete fan di un altro grande film degli anni '80 come La Storia Fantastica (The Princess Bride), forse non vi sarà sfuggito un particolare su una certa ambientazione, ma nel caso così non fosse... Sapevate che la palestra della scuola di Piramide di Paura è in realtà la Barons Hall, di Penshurst Place, ovvero dove fu girato il duello di Inigo Montoya nel lungometraggio di Rob Reiner?

Queste e tante altre curiosità su Young Sherlock Holmes vi attendono a solo un click di distanza. Press Play