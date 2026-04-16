Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti, scaletta e anticipazioni dell'ultima puntata

Dalla musica alla TV, passando per sketch irriverenti: l'ultima puntata di Stanno Tutti Invitati riunisce un cast stellare. Pio e Amedeo portano gli ospiti a mettersi in gioco in uno spettacolo fuori controllo.

Il sipario sta per calare sul grande evento celebrativo di Pio e Amedeo. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, il duo foggiano occupa il prime time di Canale 5 con la terza e ultima serata di Stanno Tutti Invitati. Dalla cornice tecnologica della ChorusLife Arena di Bergamo, i due comici festeggiano i loro primi 25 anni di carriera con un mix esplosivo di nostalgia, satira e ospiti d'eccezione, pronti a essere "tormentati" dai padroni di casa.

L'obiettivo è chiaro: rompere gli schemi del varietà tradizionale. "Nessuno ha un copione qui", hanno ribadito Pio e Amedeo. "Gli ospiti sanno che dovranno stare al nostro gioco, senza filtri e senza zone di comfort".

Tutti gli ospiti e le ultime news dal loro mondo

La serata si preannuncia densa, con un parterre che spazia dalla musica leggendaria alla cronaca rosa, fino al cinema. Ecco chi salirà sul palco:

I Pooh: I "ragazzi di sempre" arrivano a Bergamo nel pieno dei preparativi per il loro colossale tour "POOH60 - La nostra storia" , che partirà a luglio per celebrare sessant'anni di successi. Un'occasione per vedere la band unita prima del bagno di folla estivo.

I "ragazzi di sempre" arrivano a Bergamo nel pieno dei preparativi per il loro colossale tour , che partirà a luglio per celebrare sessant'anni di successi. Un'occasione per vedere la band unita prima del bagno di folla estivo. Sal Da Vinci: Il cantante napoletano è l'uomo del momento. Dopo la vittoria a Sanremo 2026, rappresenterà l'Italia all' Eurovision Song Contest 2026 di Vienna (previsto per il prossimo 16 maggio) con il brano "Per sempre sì". A 57 anni, Sal è il rappresentante italiano più "senior" di sempre nella competizione.

Il cantante napoletano è l'uomo del momento. Dopo la vittoria a Sanremo 2026, rappresenterà l'Italia all' di Vienna (previsto per il prossimo 16 maggio) con il brano "Per sempre sì". A 57 anni, Sal è il rappresentante italiano più "senior" di sempre nella competizione. Belén Rodríguez: La showgirl argentina torna sotto i riflettori non solo per la TV, ma per un traguardo personale importante. Proprio in questi giorni di aprile è impegnata con l' esame di lingua per ottenere la cittadinanza italiana , un percorso burocratico durato 20 anni che ha spesso raccontato con la sua consueta ironia.

La showgirl argentina torna sotto i riflettori non solo per la TV, ma per un traguardo personale importante. Proprio in questi giorni di aprile è impegnata con l' , un percorso burocratico durato 20 anni che ha spesso raccontato con la sua consueta ironia. Francesco Renga: La "potenza vocale" di Brescia torna sul palco dopo una recente e intensa intervista a Verissimo, dove si è messo a nudo parlando del rapporto ritrovato e maturo con l'ex compagna Ambra Angiolini.

La "potenza vocale" di Brescia torna sul palco dopo una recente e intensa intervista a Verissimo, dove si è messo a nudo parlando del rapporto ritrovato e maturo con l'ex compagna Ambra Angiolini. Lino Banfi: Il "Nonno Libero" nazionale, reduce dal successo al Bif&st 2026, si prepara a un compleanno storico. Ha recentemente annunciato che a luglio, per i suoi 90 anni , Rai 1 trasmetterà il docufilm sulla sua vita, "Lino d'Italia. Storia di un ItALIENO".

Il "Nonno Libero" nazionale, reduce dal successo al Bif&st 2026, si prepara a un compleanno storico. Ha recentemente annunciato che a luglio, per i suoi , Rai 1 trasmetterà il docufilm sulla sua vita, "Lino d'Italia. Storia di un ItALIENO". Selvaggia Lucarelli: La firma del Fatto Quotidiano e giurata di Ballando con le Stelle e opinionista del Grande Fratello Vip.

La firma del Fatto Quotidiano e giurata di Ballando con le Stelle e opinionista del Grande Fratello Vip. Cristina D'Avena & Michele Zarrillo: La regina delle sigle si conferma inossidabile con un tour estivo già sold-out (anche in coppia con i Gem Boy), mentre Zarrillo celebra quest'anno il trentennale di un suo classico, portando in tour il progetto "1996-2026: L'elefante e la farfalla".

Dove vedere Stanno Tutti Invitati in tv e in streaming

L'ultima puntata dello show di Pio e Amedeo andrà in onda stasera, giovedì 16 aprile 2026 alle 22:00 circa su Canale 5. Stanno Tutti Invitati sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand dove gli spettatori potranno rivedere anche le puntate precedenti.