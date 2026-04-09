Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti in scaletta della seconda puntata

Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi e The Kolors tra i protagonisti della seconda serata di Stanno Tutti Invitati: musica, sport e comicità in una puntata imperdibile.

Dopo il successo del debutto, stasera giovedì 9 aprile 2026, il prime time di Canale 5 si accende con la seconda delle tre serate evento targate Pio e Amedeo. Dalla futuristica cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, il duo foggiano continua i festeggiamenti per i propri 25 anni di carriera con uno show che promette di scardinare i classici ritmi del varietà televisivo.

Lo spettacolo non è solo una parata di stelle, ma una celebrazione trasversale della cultura pop italiana. Tra esibizioni live, sketch politicamente scorretti e incursioni nel passato dei due comici, l'obiettivo resta quello di portare gli ospiti fuori dalla propria comfort zone. Come dichiarato dai padroni di casa: "Non è la solita intervista, qui nessuno sa esattamente cosa lo aspetta: dovranno mettersi a nudo e stare al nostro gioco".

Amadeus

Tutti gli ospiti della seconda puntata

La lista dei protagonisti di stasera è un mix esplosivo tra musica d'autore, televisione e il mondo dissacrante dello sport:

Amadeus : Il conduttore dei record sanremesi, pronto a subire le incursioni ironiche del duo.

: Il conduttore dei record sanremesi, pronto a subire le incursioni ironiche del duo. Vanessa Incontrada : Attrice e conduttrice amatissima, porterà la sua solarità (e la sua pazienza) nel bel mezzo delle gag di Pio e Amedeo.

: Attrice e conduttrice amatissima, porterà la sua solarità (e la sua pazienza) nel bel mezzo delle gag di Pio e Amedeo. Umberto Tozzi : Icona della musica italiana nel mondo, sulla scena dagli anni '70 con successi intramontabili come Gloria e Ti Amo.

: Icona della musica italiana nel mondo, sulla scena dagli anni '70 con successi intramontabili come Gloria e Ti Amo. Raf : Protagonista raffinato del pop d'autore, che ripercorrerà i suoi più grandi successi in una chiave inedita.

: Protagonista raffinato del pop d'autore, che ripercorrerà i suoi più grandi successi in una chiave inedita. The Kolors : La band guidata da Stash, garanzia di hit radiofoniche e ritmo travolgente.

: La band guidata da Stash, garanzia di hit radiofoniche e ritmo travolgente. Noemi : Una delle voci più graffianti e riconoscibili del panorama contemporaneo.

: Una delle voci più graffianti e riconoscibili del panorama contemporaneo. Aleandro Baldi : Il cantautore toscano che ha emozionato l'Italia vincendo Sanremo nel 1994 con Passerà.

: Il cantautore toscano che ha emozionato l'Italia vincendo Sanremo nel 1994 con Passerà. Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola: Il trio d'attacco - che da star dei campi di calcio è diventato star del web - porterà caos e spirito da spogliatoio sul palco di Bergamo.

The Kolors

Anticipazioni prossima settimana: gran finale

L'appuntamento conclusivo con Stanno Tutti Invitati non sarà da meno. Per l'ultima puntata, in onda il 16 aprile, Pio e Amedeo hanno già confermato un cast stellare che mescola generazioni diverse: