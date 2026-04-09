Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti in scaletta della seconda puntata

Dopo il successo del debutto, stasera giovedì 9 aprile 2026, il prime time di Canale 5 si accende con la seconda delle tre serate evento targate Pio e Amedeo. Dalla futuristica cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, il duo foggiano continua i festeggiamenti per i propri 25 anni di carriera con uno show che promette di scardinare i classici ritmi del varietà televisivo.
Lo spettacolo non è solo una parata di stelle, ma una celebrazione trasversale della cultura pop italiana. Tra esibizioni live, sketch politicamente scorretti e incursioni nel passato dei due comici, l'obiettivo resta quello di portare gli ospiti fuori dalla propria comfort zone. Come dichiarato dai padroni di casa: "Non è la solita intervista, qui nessuno sa esattamente cosa lo aspetta: dovranno mettersi a nudo e stare al nostro gioco".
Tutti gli ospiti della seconda puntata
La lista dei protagonisti di stasera è un mix esplosivo tra musica d'autore, televisione e il mondo dissacrante dello sport:
- Amadeus: Il conduttore dei record sanremesi, pronto a subire le incursioni ironiche del duo.
- Vanessa Incontrada: Attrice e conduttrice amatissima, porterà la sua solarità (e la sua pazienza) nel bel mezzo delle gag di Pio e Amedeo.
- Umberto Tozzi: Icona della musica italiana nel mondo, sulla scena dagli anni '70 con successi intramontabili come Gloria e Ti Amo.
- Raf: Protagonista raffinato del pop d'autore, che ripercorrerà i suoi più grandi successi in una chiave inedita.
- The Kolors: La band guidata da Stash, garanzia di hit radiofoniche e ritmo travolgente.
- Noemi: Una delle voci più graffianti e riconoscibili del panorama contemporaneo.
- Aleandro Baldi: Il cantautore toscano che ha emozionato l'Italia vincendo Sanremo nel 1994 con Passerà.
- Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola: Il trio d'attacco - che da star dei campi di calcio è diventato star del web - porterà caos e spirito da spogliatoio sul palco di Bergamo.
Anticipazioni prossima settimana: gran finale
L'appuntamento conclusivo con Stanno Tutti Invitati non sarà da meno. Per l'ultima puntata, in onda il 16 aprile, Pio e Amedeo hanno già confermato un cast stellare che mescola generazioni diverse:
- Musica: Saliranno sul palco Sal Da Vinci, la potenza vocale di Francesco Renga, la regina delle sigle animate Cristina D'Avena e la classe di Michele Zarrillo.
- Cinema e TV: Grandi risate assicurate con l'iconico Lino Banfi, mentre si preannuncia un confronto "frizzantino" con l'opinionista Selvaggia Lucarelli.