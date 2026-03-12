Pio e Amedeo tornano su Canale 5: tra gli ospiti spunta Belén

Tre prime serate celebreranno i 25 anni di carriera del duo comico. Lo show sarà registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo e vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti dello spettacolo.

Il duo comico formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con Stanno tutti invitati, uno show evento che celebrerà 25 anni di carriera. L'annuncio è stato fatto dagli stessi comici nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Number One, durante la quale hanno anticipato alcuni dettagli del nuovo progetto televisivo.

Tre serate evento registrate a Bergamo

Il nuovo spettacolo occuperà tre prime serate e sarà registrato il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo. La struttura è stata scelta da Mediaset anche per altri eventi televisivi, come lo show musicale Taratatà condotto da Paolo Bonolis. Al momento non è stata ancora comunicata la data ufficiale di messa in onda, ma il programma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi nella programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

Tra musica e spettacolo: gli ospiti di Stanno tutti invitati

Nel corso delle tre serate Pio e Amedeo accoglieranno sul palco numerosi ospiti provenienti dal mondo della musica e della televisione. Tra i nomi annunciati ci sono Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma anche Lino Banfi, Annalisa, Belén Rodríguez, The Kolors, Claudio Baglioni, Umberto Tozzi, Vanessa Incontrada e i Pooh.

Gli ospiti saranno coinvolti nelle gag e negli sketch del duo, che negli anni si è fatto conoscere per una comicità irriverente e spesso politicamente scorretta, uno stile che ha spesso diviso il pubblico televisivo tra sostenitori e critici.

Il precedente di Felicissima Sera

Per Pio e Amedeo si tratta di un ritorno importante su Canale 5. Il duo aveva già guidato lo show Felicissima Sera, andato in onda con una prima edizione nell'aprile 2021 e con una seconda nel marzo 2023. La seconda stagione aveva registrato un calo negli ascolti: la media era infatti passata da circa 4 milioni e 138 mila spettatori della prima edizione a 2 milioni e 739 mila, con una perdita di quasi due punti di share.

Pio e Amedeo: dalle tv locali al successo nazionale

La carriera televisiva di Pio e Amedeo è iniziata nelle emittenti locali pugliesi, dove hanno mosso i primi passi a partire dal 2004. Dopo alcune esperienze su televisioni regionali, nel 2011 sono approdati su Rai 2 con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna.

La vera popolarità nazionale è arrivata però grazie al ruolo di inviati nel programma satirico Le Iene su Italia 1, che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Negli anni successivi hanno consolidato il loro successo con il format Emigratis, prima su Italia 1 e poi su Canale 5, oltre a varie partecipazioni come ospiti ad Amici di Maria De Filippi. Con questo nuovo show celebrativo, il duo comico pugliese si prepara ora a festeggiare un quarto di secolo di carriera in televisione, tra comicità irriverente e una lunga lista di ospiti.