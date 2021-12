Pinocchio, Ron Perlman: "Il film di Guillermo del Toro sarà ambientato nell'Italia di Mussolini"

Ron Perlman ha anticipato i primi dettagli sull'ambientazione del Pinocchio di Guillermo del Toro, spiegando che la storia si svolgerà in Italia durante il Fascismo.

In Pinocchio, Ron Perlman interpreterà Mangiafuoco, personaggio favorevole al Fascismo che tenterà di blandire Pinocchio, avvicinandolo alla sua causa. Mentre la Disney ha interpretato questo concetto in un modo molto più fiabesco e accessibile per i bambini, sembra che del Guillermo del Toro innesterà la storia nel racconto di Collodi. Il regista ha anche affermato che Frankenstein è stata una delle principali fonti di ispirazione per il film. Ecco cosa ha rivelato invece Ron Perlman in un'intervista con intervista:

"Ebbene, il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell'Italia di Mussolini, uno sfondo fascista. L'idea alla base del film è che Pinocchio è il soldato perfetto perché non è umano. Quindi non mette mai in discussione gli ordini. Non ha paure. È invulnerabile. È tutto ciò che il soldato perfetto deve essere."

Pinocchio di Guillermo del Toro arriverà su Netflix a fine 2022

Nel cast del Pinoccho di del Toro, versione musical realizzato in stop-motion in sinergia con Jim Henson Company, troviamo Gregory Mann nel ruolo di Pinocchio, Ewan McGregor è il Grillo Parlante, Tilda Swinton è la Fatina, Christoph Waltz interpreta il Gatto e la Volpe, Cate Blanchett è la Colomba, Finn Wolfhard interpreta Lucignolo, Ron Perlman è Mangiafuoco e David Bradley è Geppetto. Del Toro ha firmato la sceneggiatura con Patrick McHale e dirige il film insieme a Mark Gustafson di Fantastic Mr. Fox.

Pinocchio approderà su Netflix nell'autunno 2022.