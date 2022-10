Pinocchio, Guillermo del Toro: "Ecco perché ho scelto di ambientarlo durante il Fascismo"

Da una versione di Pinocchio firmata da Guillermo del Toro non potevamo non aspettarci atmosfere dark e visionarie, ma in pochi si aspettavano che il suo adattamento musicale in stop-motion del dramma fantasy fosse ambientato sullo sfondo del Fascismo. Lo stesso regista ha spiegato il motivo.

Pinocchio: un'immagine del film di Guillermo del Toro

Nel corso di evento speciale organizzato da Netflix prima della prima mondiale di Pinocchio, che sarà ospitata domani dal London Film Festival 2022, Guillermo del Toro ha parlato del suo debutto alla regia di un film d'animazione in stop-motion (co-diretto insieme a Mark Gustafson), affermando che il film è "tematicamente" allo stesso livello de Il labirinto del fauno e La spina del diavolo, entrambi ambientati durante o dopo la guerra civile spagnola. Il suo Pinocchio si svolge in un'epoca molto vicina, nell'Italia fascista di Benito Mussolini.

"I tre film hanno a che fare con l'infanzia costretta ad affrontare qualcosa che ha a che fare con la guerra e la violenza" ha spiegato del Toro. "Penso che per me si sia sempre trattato di film sulla paternità, sull'essere padre o sull'essere figlio, e penso che in quelle iterazioni il fascismo sembra riguardare una figura paterna di tipo diverso e il desiderio di consegnarci a un padre che unifica il pensiero. Credo che al tempo stesso si tratti di uno sfondo, ma anche di qualcosa che mi attrae dal punto di vista tematico".

Del Toro ha detto di aver capito perché il suo Pinocchio portasse il suo nome nel titolo, perché voleva capovolgere la versione nella sua testa.

Guillermo del Toro: ecco perché il suo Pinocchio sarà diverso dalla versione Disney

"Per me c'è il Pinocchio di Carlo Collodi, c'è il Pinocchio di Walt Disney e c'è il Pinocchio di Guillermo del Toro", ha chiarito il regista messicano. "Perché per me la cosa interessante era: posso fare un Pinocchio che celebra la disobbedienza invece di celebrare l'obbedienza? Posso fare un Pinocchio in cui alla fine non deve trasformarsi in un ragazzo vero perché è stato obbediente?"

Con un cast vocale che include Ewan McGregor, Christoph Waltz, David Bradley, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Ron Perlman, Finn Wolfhard e il debuttante Gregory Mann nei panni di Pinocchio, Guillermo del Toro's Pinocchio approderà su Netflix il 9 dicembre.