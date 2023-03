Pierce Brosnan invecchiato e irriconoscibile sul set irlandese di Four Letters of Love (FOTO)

Invecchiato per esigenze di copione, Pierce Brosnan sfoggia una folta chioma bianca sul set irlandese del suo nuovo film, il romance Four Letters of Love.

Dopo essere diventato noto nel ruolo dell'affascinante 007 James Bond, nel suo prossimo film Pierce Brosnan avrà un aspetto decisamente diverso. Le foto trapelate dal set irlandese di Four Letters of Love lo vedono invecchiato, trasandato e irriconoscibile. L'attore indossa sciarpa e maglione di lana sotto un lungo impermeabile e sfoggia guanti di lana color verde bottiglia privi di dita.

Il 69enne Pierce Brosnan affianca Helena Bonham Carter e Gabriel Bryne nel romance Four Letters of Love, basato sull'omonimo best-seller di Niall Williams. Brosnan e Bonham Carter interpretano i genitori di Nicholas Coughlan (Finn O'Shea) e Isabel Gore (Ann Skelly).

Come si legge nella sinossi su IMDb, "Nicholas e Isabel sono fatti l'uno per l'altra, ma come faranno a saperlo? Come i fantasmi, il destino e il puro potere del vero amore li uniscono, ma la vita minaccia di separarli".