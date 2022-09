James Bond, cosa ne pensa Pierce Brosnan della caccia al nuovo 007?

Di interpreti James Bond ne abbiamo visti diversi al cinema, e presto ne vedremo uno inedito... Ma cosa ne pensa uno dei più iconici attori ad aver prestato il volto al personaggio, Pierce Brosnan, del potenziale nuovo interprete di 007?

L'attore che ha portato sullo schermo la celebre spia dal 1995 al 2002 è stato recentemente intervistato da GQ, e nel corso della chiacchierata con il magazine gli è stato chiesto un parere sul prossimo James Bond, un ruolo che non sarà semplice assegnare dopo l'addio di Daniel Craig.

Dopotutto, è un impegno non da poco, e come ricorda Variety, lo stesso Brosnan in passato aveva affermato: "Ci sono più persone che sono state sulla Luna che nei panni di James Bond" (e questi ultimi sono stati Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e per l'appunto Pierce Brosnan e Daniel Craig).

Lui, quindi, chi vedrebbe bene nella parte? In realtà, non gli importa granché.

"Chi dovrebbe interpretarlo? Non mi interessa" rivela.

Ma ovviamente "sarà interessante vedere chi sceglieranno, chi sarà il nuovo volto del franchise" continua "E chiunque sarà, gli auguro il meglio".

Brosnan, che spiega di aver visto sia "l'ultimo [No Time To Die]" che Skyfall, conclude "Ho adorato Skyfall. Non sono troppo sicuro dell'ultimo. Daniel ci mette sempre il cuore. Ed è stato davvero coraggioso e sicuramente solido [il film]. Ma...".

Chissà cosa avrà voluto dire... Intanto, la caccia al nuovo James Bond resta aperta. E voi, chi vedreste bene nel ruolo?