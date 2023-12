Pierce Brosnan citato in giudizio per essere entrato in aree protette nel parco di Yellowstone

L'attore Pierce Brosnan dovrà presentarsi a gennaio davanti a un giudice per rispondere alle accuse di aver camminato in aree protette del parco di Yellowstone.

Pierce Brosnan è stato citato in giudizio nello stato del Wyoming dopo essere apparentemente entrato nelle aree termali protette del parco nazionale di Yellowstone.

L'attore, a novembre, avrebbe camminato in aree protette e recintate, violando anche il regolamento.

Le accuse rivolte all'attore

Il 23 gennaio Pierce Brosnan dovrà presentarsi presso lo Yellowstone Justice Center per rispondere all'accusa di essersi allontanato dal sentiero dove è permesso camminare per avvicinarsi alle aree termali della sezione chiamata Mammoth Terraces, dove è vietato l'accesso, essendo pericoloso avvicinarsi alle sorgenti che possono raggiungere alte temperature ed elevati livelli di acidità.

Allontanarsi dai sentieri approvati nel parco può portare a una multa fino a 5.000 dollari e a sei mesi di carcere.

Brosnan si trovava nello stato del Wyoming per girare il film western The Unholy Trinity insieme a Samuel L. Jackson, Brandon Lessard ed Ethan Peck. Al centro della trama c'è un uomo che manda il figlio, con cui non ha più rapporti, a uccidere l'uomo che lo ha incastrato per un crimine che non ha commesso.