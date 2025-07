Se il Grande Fratello verrà rivoluzionato il merito è anche di Alfonso Signorini: ecco perché

I palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva non sono ancora stati presentati, ma già trapelano alcune notizie. In particolare, sul Grande Fratello: da quel che è emerso finora infatti, il reality potrebbe avere una doppia edizione: Nip e Vip, la prima affidata a Simona Ventura, la seconda ad Alfonso Signorini.

Un'idea nata per diminuire la durata del reality, che nella passata edizione è andato avanti per ben sei mesi.

Le novità della prossima edizione

Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

Il reality di Canale 5 infatti, tornerà per due edizioni: anziché la durata monstre della passata stagione televisiva, si torna a standard più simili agli inizi.

Si comincerà a settembre, con l'edizione Nip affidata a Simona Ventura che si concluderà a dicembre. Poi, a gennaio, partirà l'edizione Vip di Alfonso Signorini.

Secondo quanto scrive Dagospia, si tratterebbe di un' idea di Alfonso Signorini in persona, il quale avrebbe chiesto a Mediaset di evitare un'altra stagione fiume.

Si tratterà di due edizioni slegate l'una dall'altra, senza continuità se non lo studio che ospiterà le due edizioni. Inoltre, a quanto si apprende finora, anche la durata della singola puntata diminuirà: la serata del Grande Fratello potrebbe concludersi verso mezzanotte e mezza, oltre un'ora prima rispetto alla scorsa edizione.

Silvio Berlusconi e la durata mostre del reality

Una foto del tugurio

Già lo scorso giugno Signorini aveva smentito le voci su un Grande Fratello dalla durata di ben nove mesi: rispondendo alla domanda di un utente, il direttore di Chi aveva bollato tutto come fake news. In seguito, rispondendo ancora ai follower, aveva chiarito che per lui le edizioni migliori erano le prime, cioè quelle che duravano tre mesi.

Una risposta che trova conferma in un'intervista rilasciata al Tg5 in ricordo di Silvio Berlusconi, quando Signorini raccontò che la durata infinita del format fosse proprio un'idea del Presidente in persona. "L'ha inventata lui. Mi chiamava -ha raccontato Signorini- e mi diceva: 'Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio'. Io gli dicevo: 'Presidente, come si fa ad andare avanti fino a luglio? Non si può'. E lui mi rispondeva: 'No, no, no. Voi dovete continuare'. E glielo riferiva anche a Piersilvio".