Piedone - Uno sbirro a Napoli: Salvatore Esposito è il nuovo Bud Spencer nel trailer del reboot

Quattro episodi, in arrivo su Sky e in streaming su NOW a partire dal 2 dicembre, per rivivere il mito di Piedone. Sky ha svelato il trailer di Piedone - Uno sbirro a Napoli, serie reboot che riporta in scena il mitico commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer negli anni '70.

Un altro poliziotto si propone come erede di Piedone, si tratta dell'ispettore Vincenzo Palmieri, interpretato dalla star di Gomorra Salvatore Esposito. Al suo fianco, come svela il trailer, una collega che ha il volto di Silvia D'Amico e Fabio Balsamo, membro del gruppo comico The Jackal.

Il ritorno di Piedone

Prodotto da Sky Studios, con Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, Piedone - Uno sbirro a Napoli sarà composta da quattro episodi che introdurranno il personaggio di Salvatore Esposito, Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l'ormai mitico Piedone Lo Sbirro (1973). Silvia D'Amico interpreta la commissaria Sonia Ascarelli, a capo del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo veste i panni dell'ispettore aggiunto Michele Noviello. Scoprite in anteprima i segreti della serie in arrivo su Sky leggendo il resoconto della nostra set visit di Piedone - Uno sbirro a Napoli.

La regia è affidata ad Alessio Maria Federici, il soggetto è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino, mentre la sceneggiatura è firmata da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

La sinossi

Per Vincenzo Palmieri fare ritorno a Napoli significa chiudere i conti con il passato. Allievo del Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l'arma migliore contro la criminalità. La commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà del filo da torcere. Tra un'indagine e l'altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.