PIccolo Buddha: stasera su Cielo il film con Keanu Reeves diretto da Bernardo Bertolucci

Stasera su Cielo alle 21:15, per il ciclo "lunedì è sempre un dramma", va in onda Piccolo Buddha, film scelto per commemorare l'anniversario della morte del grande Bernardo Bertolucci.

Keanu Reeves in una scena di Piccolo Buddha

Tratto dall'omonimo romanzo di Gordon McGill, Piccolo Buddha racconta una vera e propria favola intrecciando due storie: quella del monaco tibetano Lama Norbu, che vede nel bambino americano Jesse la reincarnazione di Lama Dorje, maestro del Dalai Lama, con quella del Principe Siddharta, interpretato da un giovanissimo Keanu Reeves, vissuto 2.500 anni fa e destinato a diventare, dopo una straordinaria vicenda umana, la personificazione storica del Buddha. Una parabola di contrasti tra Occidente e Oriente rielaborata attraverso lo sguardo stupefatto di un bambino.

Alla prima mondiale del film Piccolo Buddha, tenutasi a Parigi nel 1993 presenziò lo stesso Dalai Lama, capo spirituale tibetano, entrato in un cinema per la prima volta. Un'opera cinematografica proposta dalla rete in chiaro di SKY in memoria del celebre regista Bernardo Bertolucci, annoverato tra i più grandi maestri del cinema mondiale e tra i registi italiani più rappresentativi a livello nazionale e internazionale, scomparso il 26 novembre di due anni fa.