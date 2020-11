Piccolo Buddha: Keanu Reeves rivelò la folle dieta per una delle scene del film

Al fine di essere pronto a girare la scena nella foresta con gli asceti presente nel Piccolo Buddha, dove Siddartha è estremamente dimagrito a causa della mancanza di cibo, Keanu Reeves ha seguito una dieta rigidissima a base di arance e acqua.

Piccolo Buddha

Durante un'intervista una giornalista chiese all'attore canadese: "Perché hai digiunato per la scena con gli asceti? E' stato particolarmente difficile?" Al che Reeves ha risposto: "Non mi è stato dato molto tempo per diventare magro, diciamo per passare dalla mia vita principesca a quella di una persona denutrita, ma io volevo provare comunque."

Keanu Reeves in una scena di Piccolo Buddha

"Alla fine consumavo soltanto un pugno di riso, spremevo frutta e verdura e mi ritrovavo a succhiare, letteralmente a succhiare un'arancia al giorno. Pensavo di dover diventare magro ma alla fine sono quasi diventato scheletrico, tre giorni in più e sarei stato spaventosamente magro." Ha confessato l'attore.

"Il vino rosso mi mancava più di qualunque altra cosa. La mia fantasia era di tornare a casa e andare nel mio giardino con una bottiglia di Bordeaux vintage, aprirla, versarla su tutto il mio corpo, rotolarmi nel succo d'uva e ridere. Ma non è mai successo." Ha concluso Reeves.