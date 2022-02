Piccoli Brividi diventerà una serie live-action prodotta per Disney+

I romanzi che compongono la saga Piccoli Brividi, dopo essere stati adattati per il grande schermo, saranno alla base di una nuova serie tv che verrà realizzata per Disney+.

Il progetto ispirato ai libri di R.L. Stine era in fase di sviluppo dall'aprile 2020.

Lo show live-action sarà inizialmente composto da dieci puntate. Piccoli Brividi racconterà la storia di un gruppo di cinque studenti del liceo che liberano involontariamente delle forze sovrannaturali in città e devono collaborare. I giovani dovranno fare i conti con amicizie, rivalità e problemi legati al passato pur di salvare la situazione, scoprendo inoltre i segreti dei propri genitori.

Nick Stoller e Rob Letterman, che firmerà anche la regia della prima puntata, saranno coinvolti come autori e produttori dello show. Nel team della produzione ci sarà anche Neal H. Moritz, già tra i realizzatori dei film che sono arrivati nelle sale cinematografiche nel 2015 e nel 2018. I due lungometraggi hanno incassato oltre 250 milioni di dollari.

I libri che compongono la saga di Piccoli Brividi hanno venduto oltre 400 milioni di copie e sono stati tradotti in oltre 32 lingue diverse. I romanzi avevano già dato vita a una serie live-action andata in onda dal 1996 al 1998.