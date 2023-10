Piccoli Brividi: il produttore spera già nel rinnovo per la Stagione 2 della serie Disney+

Mentre non è ancora uscita la prima stagione, il produttore è fiducioso in un rinnovo da parte di Disney.

La nuova serie Disney+ di Piccoli Brividi, adattamento dell'omonima serie di libri horror di R.L. Stine, arriverà in streaming il 13 ottobre, ma il produttore dello show è già molto fiducioso in un rinnovo per una Stagione 2.

"Siamo stati molto fortunati con il cast che siamo riusciti a mettere insieme per questa serie. Questi cinque giovani attori, relativamente sconosciuti, hanno trovato immediatamente una chimica e sono stati in grado di giocare con le dinamiche naturali e organiche che avevano all'interno del gruppo", ha dichiarato Conor Welch.

"La nostra speranza è di seguire questo gruppo per molte, molte altre stagioni e molti, molti altri episodi a venire. Perché abbiamo a disposizione tutti i libri del canone e c'è ancora molto da raccontare".

L'altro produttore di Piccoli brividi, Pavan Shetty ha aggiunto: "Spero che i nostri nipoti guardino tutti gli episodi, leggano tutti i libri e così anche i loro figli".

Piccoli brividi: il trailer della nuova serie tratta dai romanzi di R.L. Stine

Prodotta da Disney Branded Television e Sony Pictures Television, la serie in 10 episodi debutterà con un lancio dei primi cinque nell'ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre i restanti arriveranno in streaming a cadenza settimanale.