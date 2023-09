Piccoli brividi: il trailer della nuova serie tratta dai romanzi di R.L. Stine

Il 13 ottobre debutterà su Disney+ la serie Piccoli Brividi, ispirata ai romanzi di R.L. Stine, ecco il trailer del progetto in arrivo in streaming.

Disney+ ha condiviso il trailer della serie Piccoli brividi, in arrivo in streaming il 13 ottobre, nuovo progetto tratto dai romanzi di R.L. Stine.

Nel video si assiste a quello che accade quando in città arriva un nuovo insegnante e si trasferisce in una casa dove avvengono degli strani fenomeni, mentre un gruppo di teenager si trova alle prese con degli eventi sovrannaturali.

L'adattamento dei romanzi

La serie Piccoli brividi avrà una prima stagione composta da 10 puntate.

Nick Stoller e Rob Letterman hanno scritto le puntate che hanno al centro cinque studenti del liceo mentre compiono un percorso oscuro e contorto per investigare la morte di un adolescente chiamato Harold Biddle, il tutto mentre emergono nuovi segreti legati al passato dei loro genitori.

Nel cast ci sono Justin Long, Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig e Will Price.

I romanzi di R.L. Stine hanno venduto oltre 400 milioni di copie in inglese e sono stati tradfotti in 32 lingue diverse.