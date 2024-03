Piccoli brividi 2, David Schwimmer di Friends nel cast della serie Disney+

David Schwimmer, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ross Geller in Friends, si è unito ufficialmente al cast della seconda stagione di Piccoli brividi.

Schwimmer è stato scelto per interpretare un personaggio chiamato Anthony, 'un ex professore di botanica e genitore divorziato di gemelli adolescenti il cui mondo prende una svolta tumultuosa mentre si destreggia tra le responsabilità di sorvegliare un genitore anziano e avere i propri figli per l'estate'.

I nuovi piccoli brividi

Nella sinossi della seconda stagione si scopre che 'due fratelli adolescenti scoprono una minaccia imminente, innescando una serie di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell'ignoto, il duo si ritrova coinvolto nel racconto inquietante di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994'.

Piccoli brividi: una scena della serie

Oltre a Ross in Friends, David Schwimmer è conosciuto anche per aver interpretato Robert Kardashian nella seconda stagione di American Crime Story, Il caso O.J. Simpson, e per aver doppiato Melman nella serie di film d'animazione Madagascar. Creata da Rob Letterman e Nicholas Stoller, Piccoli brividi è basata sulla serie di libri di R.L. Stine e trasmessa in prima visione su Disney+.