Piccole donne in lingua originale nelle sale The Space Cinema

Questa settimana, per la rassegna di film in versione originale proposta da The Space Cinema, l'appuntamento previsto è con Piccole Donne, nuovo adattamento firmato da Greta Gerwig.

Little Women: una foto delle protagoniste

Dopo la fine della guerra di secessione americana le sorelle March dovranno affrontare problemi economici, sentimentali e sociali. Tra tutte spicca la figura di Jo, determinata a trovare la propria libertà e indipendenza, spronando anche le sorelle a dare spazio al proprio talento, nonostante le rigide imposizioni della società di quel periodo. Piccole Donne, storia intramontabile e attuale basata sul romanzo originale di Louisa May Alcott, è una delle opere più trasposte fra le pellicole cinematografiche: quest'anno, in occasione dei 150 anni del libro, arriva nelle sale The Space Cinema un nuovo riadattamento che pone alla sua regia la firma di Greta Gerwig insieme a un cast spettacolare, che lascia presagire un novello splendore alle sorelle March.

Lunedì 13 gennaio sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de' Medici (RM).