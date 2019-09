Phoebe Waller-Bridge stringe un nuovo accordo con Amazon dopo il successo di Fleabag

Phoebe Waller-Bridge, creatrice e star di Fleabag, ha stretto un nuovo accordo con gli Amazon Studios che prevede la creazione di nuovi contenuti per la piattaforma di streaming Amazon Prime.

La notizia arriva a poche ore dalla vittoria di sei Emmy Awards 2019, tra cui quelli nelle categorie Miglior Comedy e Miglior Attrice Protagonista in una Comedy, ottenuti da Fleabag, la serie di Phoebe Waller-Bridge distribuita a livello internazionale proprio da Amazon.

La star creerà e produrrà nuovi contenuti TV per gli Amazon Studios che saranno poi distribuiti in esclusiva in più di 200 paesi su Amazon Prime Video.

Phoebe ha dichiarato: "Sono molto entusiasta di continuare la collaborazione con Amazon. Lavorare con il team su Fleabag è stata per me la partnership creativa dei sogni. Mi sono sentita a casa e non vedo l'ora di rimettermi al lavoro!".

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha proseguito: "Siamo felici di poter continuare il nostro sodalizio con Phoebe agli Amazon Studios! Come dimostrato dal grande successo che ha avuto agli Emmy Award questa settimana, è intelligente, brillante, generosa e piena di talento in vari campi tra cui la scrittura, la recitazione e la produzione. Fleabag è stato un vero regalo per i nostri clienti Prime Video e non vediamo l'ora di vedere le prossime creazioni che verranno dalla sua mente brillante, per intrattenere il nostro pubblico in tutto il mondo".

