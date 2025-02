Harry Potter, la serie tv sembra aver trovato l'attrice che darà il volto a Petunia Dursley

Le riprese della serie televisiva di Harry Potter della HBO inizieranno quest'estate e, sebbene non siano ancora stati annunciati casting ufficiali, sono circolati diversi nomi per molti degli adulti che popolano il Mondo Magico.

Paapa Essiedu sarebbe in trattative per interpretare Severus Piton, mentre Mark Strong e Mark Rylance sono tra i papabili per Albus Silente. Sharon Horgan e Rachel Weisz potrebbero essere nel radar della rete via cavo per Minerva McGonagall, mentre Brett Goldstein sembra il probabile candidato ad interpretare Hagrid.

Harry Potter, la serie di HBO ha trovato la sua Petunia Dursley?

Fleabag: Phoebe Waller-Bridge in una scena della seconda stagione

Oggi, lo scooper Daniel Richtman riporta la notizia che alla star di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Phoebe Waller-Bridge, sia stato offerto il ruolo di Petunia Dursley, la zia di Harry Potter.

Per motivi di tempo, il personaggio non è stato utilizzato in molti film. Per questo ha senso rivolgersi a un attore del calibro della Waller-Bridge per darle un po' più di spessore.

Oltre a recitare in Solo: A Star Wars Story e Fleabag, la Waller-Bridge è nota per aver scritto Killing Eve, No Time to Die e sta sviluppando la prossima serie TV di Tomb Raider con Sophie Turner.

Francesca Gardiner (Succession) è la showrunner di Harry Potter e in precedenza ha dichiarato: "Abbiamo 8 ore per raccontare il primo libro, in modo da poter scavare nelle vere profondità e crepe e di come il linguaggio della magia possa evolversi".

Avendo divorato i libri di Harry Potter da quattordicenne, l'anno scorso ha dichiarato che più di 32.000 giovani attori avevano fatto il provino per i ruoli principali di Harry, Ron Weasley e Hermione. Come ci si aspettava, il piano è di attenersi molto di più ai libri, perché la Gardiner intende inserire i personaggi nel cast in base alle loro età canoniche, il che significa che, se Severus Piton avrà 31 anni, anche i Dursley saranno molto più giovani di quanto non fossero nei film. Questo implica che James e Lily Potter avranno vent'anni.

Alan Rickman è Piton, che protegge il trio da un inaspettato pericolo

La Gardiner ha osservato che il vantaggio di una serie televisiva è quello di avere un minutaggio molto più ampio rispetto ai film; dunque, si avrà più spazio per adattare queste storie. Questo significa anche poter scavare davvero negli archi dei personaggi, anche se ha detto che la sua intenzione non è quella di annullare ciò che è stato fatto in modo così brillante sul grande schermo. La serie di Harry Potter della HBO è prodotto anche da Mark Mylod, J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts della Brontë Film and TV e da David Heyman della Heyday Films. La serie dovrebbe debuttare nel 2026 o nel 2027.