Phoebe Waller-Bridge rinnova il suo accordo con Amazon

Phoebe Waller-Bridge ha rinnovato il suo accordo con Amazon, anche se non sarà più una collaborazione in esclusiva, ma prevede che lo studio possa negoziare per primo l'eventuale produzione dei progetti sviluppati dalla star e dal suo team.

La nuova collaborazione è stata decisa a novembre, prima dell'addio ad Amazon MGM Studios di Jennifer Salke, ma solo oggi ne è arrivata la conferma ufficiale.

La collaborazione tra lo studio e la star

Amazon Studios e Phoebe Waller-Bridge avevano stretto per la prima volta un accordo, della durata di tre anni, dopo il successo di Fleabag e Killing Eve, serie realizzata per BBC, nel settembre 2019.

Nel 2023 si era deciso di proseguire con la partnership e, per l'occasione, era stato annunciato lo sviluppo di un adattamento del romanzo Sign Here, scritto da Claudia Lux, progetto di cui non si hanno da tempo aggiornamenti.

I progetti della star

Phoebe nella saga di Indiana Jones

Attualmente Phoebe è al lavoro sulla nuova versione di Tomb Raider che dovrebbe avere come star Sophie Turner nell'iconico ruolo di Lara Croft.

Waller-Bridge, quando è stato annunciata la serie, aveva dichiarato: "Se potessi dire a me stessa da teenager che sta accadendo tutto questo penso esploderebbe. Tomb Raider è stata un'enorme parte della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata nel portarla in televisione con dei collaboratori così pieni di passione. Lara Croft significa molto per me, come per molti altri, e non vedo l'ora di intraprendere questa avventura. Pipistrelli e tutto il resto".

Tra i recenti progetti dell'attrice, sceneggiatrice e produttrice c'è anche un ruolo in A Big Bold Beautiful Jorney, il film diretto da Kogonada che vede protagonisti Margot Robbie e Colin Farrell nel ruolo di due estranei che si ritrovano coinvolti in uno straordinario viaggio che li unisce.