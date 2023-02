Phoebe Dynevor sarà la protagonista di Witchita Libra, il nuovo thriller oscuro di Henry Dunham

Phoebe Dynevor, conosciuta per il suo personaggio in Bridgerton, sarà la protagonista di Witchita Libra, un nuovo thriller ambientato nel Kansas. In base a quanto riportato da Deadline, sembra che il suo personaggio sarà impegnato a risolvere una situazione strettamente connessa con un passato oscuro legato alla dimensione familiare.

Phoebe Dynevor in una foto promozionale

Al centro della storia troviamo un triplice omicidio avvenuto nella città natale della protagonista (Phoebe Dynevor), spingendola a fuggire a Chicago. Un decennio dopo viene richiamata a casa dopo la morte del fratello per decodificare una lettera criptica che ha lasciato, suggerendo che è stato accusato l'uomo sbagliato del crimine, e alimentando un mistero che deve essere chiarito.

Scritto e diretto da Henry Dunham (si tratta del secondo lungometraggio che realizza), Witchita Libra è attualmente in pre produzione, con le riprese che inizieranno quest'anno, e Mister Smith Entertainment che lancerà le vendite internazionali all'European Film Market.

"Siamo stati immediatamente catturati dalla narrazione coinvolgente di Henry e siamo entusiasti di lavorare con un team creativo così forte su Wichita Libra. Siamo inoltre curiosi di vedere cosa porterà Phoebe Dynevor a un ruolo così complesso, conflittuale e avvincente", ha dichiarato David Garrett, fondatore e CEO di Mister Smith Entertainment.