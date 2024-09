Phoebe Dynevor nel cast di Famous, thriller con star Zac Efron

Phoebe Dynevor, star della prima stagione di Bridgerton, affiancherà Zac Efron sul set di Famous, un thriller che racconterà il lato oscuro della fama.

Il progetto è ambientato nella città di Los Angeles e la regia sarà firmata da Jody Hill.

Cosa racconterà il film

In Famous Zac Efron avrà il doppio ruolo di un fan fin troppo appassionato, Lance Dunkquist, e di un rubacuori di Hollywood, James Jansen.

Lance ha una caratteristica che è destinata a cambiargli la vita: è il sosia della star del cinema e sta per viaggiare con destinazione Los Angeles con lo scopo di realizzare i propri sogni. Lance vuole infatti diventare famoso, a prescindere dai possibili costi...

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Phoebe Dynevor, recentemente protagonista del thriller, prodotto per Netflix, intitolato Fair Play, in cui interpretava una donna in carriera la cui vita privata si ritrova in difficoltà a causa di una promozione.

Efron ha recentemente recitato in The Iron Claw, che ha incassato 35 milioni di dollari ai box office americani, in Ricky Stanicky diretto da Pete Farrelly, e A Family Affair, di cui è star accanto a Nicole Kidman e Joey King.

Il team al lavoro sul film

La sceneggiatura scritta da Chad Hodge è tratta dal romanzo scritto da Blake Crouch, ricreando una collaborazione che ha portato alla realizzazione della serie Wayward Pines.

Nel team della produzione ci sono anche Sam Esmail e Chad Hamilton per Esmail Corp, in collaborazione con Michael Sagol di Caviar.