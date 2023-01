Bridgerton 3: anche Phoebe Dynevor abbandona il cast della serie Netflix

Sembra proprio che Bridgerton 3 dovrà fare a meno di un personaggio chiave. Phoebe Dynevor ha recentemente confermato che il suo personaggio non comparirà nella terza stagione della seguitissima serie Netflix. C'è speranza per un ritorno più avanti?

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

È stata Phoebe Dynevor stessa a confermare questa notizia durante un'intervista al Sundance Film Festival. Era sul posto per promuovere il suo nuovo film Fair Play: "Purtroppo [non sono] nella terza stagione", ha detto parlando con Screen Rant, senza negare un "potenziale" ritorno nelle prossime stagioni. Per adesso ha comunque dichiarato di essere "entusiasta di guardare [Bridgerton 3] come spettatrice".

Questo non è affatto il primo abbandono che coinvolge il cast della serie Netflix, anche se il pochissimo screen play di Phoebe nella stagione 2 aveva anticipato di molto un saluto forse inevitabile. Vi ricordiamo che durante il mese di maggio anche Ruby Stokes, Francesca nella storia, ha annunciato il suo abbandono al cast, sostituita da Hannah Dodd in Bridgerton 3.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa terza stagione?